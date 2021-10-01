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Metro ve tramvay çalışanları grev kararı astı

AA / Meriç Ürer - Haberler | Güncel

İzmir'de metro ve tramvayda görevli 627 çalışanı kapsayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) ve arabulucu görüşmelerinden sonuç alınamaması nedeniyle İzmir Metro A.Ş'nin kapısına grev kararı asıldı.

İZMİR (AA) - İzmir'de metro ve tramvayda görevli 627 çalışanı kapsayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) ve arabulucu görüşmelerinden sonuç alınamaması nedeniyle İzmir Metro A.Ş'nin kapısına grev kararı asıldı.

Şirketin Halkapınar İstasyonu yanındaki merkezinde bir araya gelen işçiler adına açıklama yapan Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, İzmir Metro A.Ş adına yetkilendirilen Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ile yürüttükleri TİS görüşmelerinin 6 Temmuz'da uyuşmazlıkla sonuçlandığını belirtti.

Resmi arabulucu ile yapılan toplantılarda da bir sonuç alınamadığını, 6356 sayılı kanun hükümleri gereğince grev kararı asmak zorunda kaldıklarını ifade eden Giral, grevin başlayacağı gün ve saatin daha sonra duyurulacağını dile getirdi.

Giral, şunları kaydetti:

"Emeğimizin karşılığını, evimizi geçindirebileceğimiz ve insanca yaşayabileceğimiz ücretleri istiyoruz. Amacımız ne kendimizi ne de İzmir halkını mağdur etmek. Tunç Soyer başkanımızdan tek isteğimiz 21 yıldır düşük ücret politikasıyla emek sömürüsü yapan METRO A.Ş. yönetimine artık dur demesidir. METRO A.Ş. yönetimi olumlu bir sonuçla dönüş yaparsa grev halayı çekmek yerine iyi bir toplu sözleşme için kutlama halayı da çekeriz. Sendika olarak üyelerimizin taleplerinin arkasındayız, kabul edilene kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz."

Açıklamanın ardından iş yerine grev kararı asılırken çalışanların süreç boyunca mesai saatlerinde "Eşit haklar istiyoruz", "Üvey evlat olmak istemiyoruz", "Ücrette adalet istiyoruz" yazılı yelekler giyeceği belirtildi.

Metro ve tramvay çalışanları grev kararı astı

Metro ve tramvay çalışanları grev kararı astı

Metro ve tramvay çalışanları grev kararı astı

Metro ve tramvay çalışanları grev kararı astı

Metro ve tramvay çalışanları grev kararı astı

Metro ve tramvay çalışanları grev kararı astı

Metro ve tramvay çalışanları grev kararı astı

Metro ve tramvay çalışanları grev kararı astı
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