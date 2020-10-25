İzmir'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören kişi öldü
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İzmir'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören kişi öldü

25.10.2020 19:55 | Son Güncelleme: 25.10.2020 19:58
İzmir'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören kişi öldü

İzmir'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti.

İzmir'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti.

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 11 Ekim'de Bozyaka Devlet Hastanesine kaldırılan ve daha sonra bir özel hastaneye sevk edilen Doğan A. (76), yoğun bakımdaki 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Doğan A'nın cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kentte 9 Ekim'de bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 34'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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