İzmir'de merkezi sisteme girenler, camilerden 'müzik' yayını yaptı (2)
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İzmir'de merkezi sisteme girenler, camilerden 'müzik' yayını yaptı (2)

AK PARTİ'Lİ HAMZA DAĞ'DAN AÇIKLAMAİzmir'de, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce camilerin merkezi sistemine girilerek müzik yayını yapılması üzerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

İzmir'de merkezi sisteme girenler, camilerden 'müzik' yayını yaptı (2)
21.05.2020 00:38 | Son Güncelleme: 21.05.2020 00:38

AK PARTİ'Lİ HAMZA DAĞ'DAN AÇIKLAMA

İzmir'de, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce camilerin merkezi sistemine girilerek müzik yayını yapılması üzerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Dağ, "Mübarek Ramazan ayının son günlerinde İzmir'de bazı camilerimize yapılan saldırılar aslında bir zihniyetin tezahürüdür. Bu ülkede ezan sesinden, sela sesinden rahatsızlık duyan güruha milletimiz ve özellikle İzmirli hemşerilerimiz hak ettikleri tepkiyi verecektir" dedi.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI Öte yandan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirterek, şu açıklamada bulundu:

"20/05/2020 çarşamba günü bazı internet sitelerinde, İzmir ilindeki farklı camilerin hoparlörlerinden aynı anda ezan yerine İtalyanca Bella Ciao (Çav Bella) nun çalındığının haber konusu yapılması karşısında; söz konusu eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişiler ile söz konusu haber videolarını övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığımızca "Dini değerleri alenen aşağılamak" suçundan resen soruşturma başlatılmıştır."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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