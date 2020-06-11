İzmir'de merkezi ezan sistemi uygulamasına geçici bir süreyle son verildi İzmir'de, geçen ay camilerin merkezi sistemine korsan olarak girilerek müzik yayını yapılmasının sonrası ezanları müezzinlerin okuması kararlaştırılmıştı.

İzmir'de, geçen ay camilerin merkezi sistemine korsan olarak girilerek müzik yayını yapılmasının sonrası ezanları müezzinlerin okuması kararlaştırılmıştı. Kararın ardından da müezzinlere güzel ezan okuma kursları verilmeye başlandı.

Geçtiğimiz ay İzmir'de, merkezi sisteme korsan giriş yapılarak cami hoparlörlerinden müzik yayını yapılması sonrası merkezi ezan sistemi uygulamasına geçici bir süreyle son verildi.

Kararın ardından İzmir Müftülüğü, imam ve müezzinlere ezanı güzel okuma kursu başlattı. Ezanın makamına göre ve daha güzel okunması için başlatılan kurslarda, merkez ilçelerdeki 36 camide ders veriliyor. Öte yandan, uzman hocalar tarafından hafta içi öğleden önce verilen ve 80 saat sürecek eğitimlere, imam ve müezzinlerden oluşan 400 kişi katılıyor.

"Vatandaşlarımıza daha güzel ezan dinletebilmek adına kurslar veriliyor"

İzmir İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşlara daha güzel ezan dinletebilmek adına kursları verdiklerini söyledi. Haftada toplam 80 saat eğitim verildiğine değinen Balkan, kursların uzman hocalar tarafından verildiğini bildirdi.

Balkan, "Aslında biz bu tarz kursları görevlilerimize daha önce de veriyorduk zaten. Ezan kursları da bunların içerisinde yer alıyor. Son dönemde yaşadığımız bu tatsız ve üzücü hadiseden sonra merkezi sistemi tamamen devre dışı bıraktığımız için her müezzinimiz kendi camisinde ezanı okuyorlar. Zaten bu hocalarımız belirli eğitimlerden geçerek, sınavları kazanarak bu görevlere gelmiş kişiler; lakin İzmir'de okunan ezanlarımızı biraz daha kaliteli hale getirebilmek ve hocalarımızın kendilerini biraz daha geliştirebilmelerini sağlayabilmek adına, vatandaşlarımıza daha güzel ezan dinletebilmek adına, beş vakit ezan üzerinde böyle bir kurs tertip etti" dedi.

36 noktada 400 görevli kurs alıyor

Pazartesi gününden itibaren kent genelinde 36 noktada eğitim verildiğine değinen Balkan, "Şu an için İzmir genelinde 36 noktada 400 görevlimiz, Pazartesi gününden itibaren bu kursları almaya başladılar. Haftada 20 saat olmak üzere, toplamda 80 saatlik bir kurs olacak. Ses, Allah vergisi tabi ki; ancak okunan ezanları usulüne uygun okunma noktasında bir çalışma yapalım istedik. Şu anda da onu uygulamaya başladık. Kursları veren hocalarımız bizzat rehber öğretici kurslarına katılıp, bu konuda kendilerini ispatlamış ve belge almış hocalarımızdır. Maksimum seviyede verim alabilmek adına bu kursları veriyoruz"açıklamasında bulundu. - İZMİR

Kaynak: İHA