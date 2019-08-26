26.08.2019 15:45

İzmir'de Memur-Sen'den Hakem Kurulu'na çağrı

İzmir'de, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) üyeleri, uyuşmazlıkla sonuçlanan ve Hakem Kurulu'na gönderilen 5'inci dönem toplu sözleşme görüşmelerine dair açıklama yaptı. Memur-Sen İl Temsilcisi Ali Kaya, Hakem Kurulu'na, memurların taleplerinin dikkate alması çağrısında bulunarak, Refahın tabana yayılmasını, gelir dağılımında adaletin sağlamasını istiyoruz dedi.

Hükümet ile Kamu İşveren Heyeti arasında yürütülen, yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 5'inci dönem toplu sözleşme görüşmeleri, uyuşmazlık üzerine Hakem Kurulu'na gönderildi. Sözleşmenin memurların beklentisine uygun zam oranları ile sonuçlanmasını talep eden Memur-Sen üyesi kamu çalışanları, 81 ilde eş zamanlı açıklama yaptı. İzmir'de ise Konak SGK binası önünde bir araya gelen yaklaşık 300 kamu çalışanı, üzerinde 'Emeğe saygı, adalete davet' yazılı pankart açtı, yine üzerinde 'Oran yükselmeli, haklar arttırılmalı', 'Türkiye büyüyorsa emeğimiz neden küçülüyor', 'Memura zam sözleşmeliye kadro' yazılı dövizler taşındı. Açıklamayı yapan Memur-Sen İzmir İl Temsilcisi Ali Kaya, Biz, toplu sözleşme görüşmeleri boyunca masanın ve müzakerenin önemine inanarak çözüm üretmeye odaklandık ve sürecin uzlaşmayla sonuçlanması için büyük bir özveriyle çalıştık. Süreç tıkandığı anda bile 'Gelin Hakem Kurulu'na 3 günlük başvuru sürecini 1 güne indirelim ve müzakere sürecini 2 gün daha uzatalım. Masada sorunları çözelim' dedik. Ama teklifimiz kabul edilmedi. Dün dedik bugün de diyoruz; Memur-Sen'in teklifleri milletin talepleridir. Çünkü bu adil ve hakkaniyetli tekliflerdir diye konuştu.

'TALEPLERİMİZ DİKKATE ALINSIN'

Kamu İşveren Heyeti'nin, Merkez Bankası'nın gerek beklenti anketinde gerekse kendi tahmininde ifade ettiği enflasyon rakamlarının altında kalan tekliflerle masaya gelinmesini, kamu görevlilerinin emeğini değersizleştirmek olarak gördüklerini söyleyen Ali Kaya, Maalesef, Hakem Kurulu'na başvuru süreci de Kamu İşveren Heyeti tarafından hakkaniyetli yürütülmemiştir. 20 günlük, adeta insanüstü çabalarla, gece yarılarına kadar görüşülerek, tartışılarak üzerinde uzlaşma sağlanan azımsanmayacak sayıdaki teklifimiz Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na giderken yok sayılmıştır dedi. Memurların sunduğu tekliflerin Hakem Kurulu tarafından dikkate alınmasını istediklerini belirten Kaya, refahın tabana yayılmasını, gelir dağılımında adaletin sağlamasını temenni ettiklerini vurguladı.

Grup açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: DHA