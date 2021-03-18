İzmir'de mehter takımı, yurtta karantinada kalan vatandaşlara konser verdi
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İzmir'de mehter takımı, yurtta karantinada kalan vatandaşlara konser verdi

18.03.2021 16:25 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:45
İzmir'de mehter takımı, yurtta karantinada kalan vatandaşlara konser verdi

İzmir'de, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurtta karantinada kalan vatandaşlara mehter konseri verildi.

İzmir'de, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurtta karantinada kalan vatandaşlara mehter konseri verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Buca Kız Öğrenci Yurdu Bahçesinde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yurt görevlisi Feryal Mordeniz, Çanakkale Savaşı'nın tarihin en görkemli zaferlerinden biri olduğunu belirtti.

Tarihin bundan 106 yıl önce, dönemin en teknolojik orduları karşısında imanın, azmin ve fedakarlığın zaferine şahitlik ettiğini vurgulayan Mordeniz, "Türk devletinin kurulması nice vatan evladının kendini feda etmesiyle mümkün olmuştur." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Turgutlu Mehter Takımı, karantinada kalan vatandaşlar için konser verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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