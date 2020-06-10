İzmir'de mavi bayraklı plajların sayısı arttı
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İzmir'de mavi bayraklı plajların sayısı arttı

Türkiye'de ilk kez Mavi Bayrak Koordinasyon Birimi kuran İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte mavi bayraklı plaj sayısını arttırdı.

İzmir'de mavi bayraklı plajların sayısı arttı
10.06.2020 11:47 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:52

Türkiye'de ilk kez Mavi Bayrak Koordinasyon Birimi kuran İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte mavi bayraklı plaj sayısını arttırdı. Koordinasyon birimi normalleşme sürecinde plajlarda korona virüs önlemleriyle ilgili çalışmalar da yürütecek. İzmir'de 2020 verilerine göre 24'ü halk plajı olmak üzere 52 mavi bayraklı plaj bulunuyor.

Türkiye'de ilk kez Mavi Bayrak Koordinasyon Birimi kuran İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kasım 2019'da bu yana yürüttüğü koordinasyon çalışmaları kapsamında kentteki Mavi Bayraklı halk plajı sayısını yüzde 25 oranında arttırdı. Mavi Bayrak Koordinasyon Birimi'nin öncülüğünde İzmir'de bu yıl beş halk plajı daha Mavi Bayrak kazandı. Böylelikle 2020 verilerine göre İzmir'de Mavi Bayraklı halk plajı sayısı 24, özel tesislerin plajları da dahil olmak üzere toplam Mavi Bayraklı plaj sayısı ise 52 oldu. Bu yaz ilk defa Çeşme Ilıca Halk Plajı, Güzelbahçe II. Liman Halk Plajı, Urla TCDD Urla Eğitim ve Dinlenme Tesisleri, Urla Mavi Plaj ve Urla Çamlıçay Halk Plajı Mavi Bayraklı olarak hizmet verecek.

Mavi Bayrak Koordinasyon Birimi, İzmir'de mavi bayraklı halk plajı sayısını arttırmayı, İzmir plajlarının yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi ve can güvenliği konularında standartlarının yükseltilmesini ve mavi bayrak kriterlerinin en iyi şekilde uygulanmasının sağlanmasını hedefliyor. Birim aynı zamanda güvenli plajlar için yetersiz olan cankurtaran sayısının arttırılması amacıyla kurslar düzenleyip, yıl boyunca çevre eğitimi ve bilinçlendirme çalışmaları yürütecek.

Yüzme alanlarında koronavirüs önlemleri

Normalleşme sürecinde Mavi Bayrak koordinasyon çalışmalarına Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"ndeki plaj ve yüzme alanlarında alınması gereken önlemler de dahil edildi. Bu kapsamda cankurtaran kurslarında katılımcılara koronavirüs önlemleri ve uyulması gereken kurallar aktarılacak. Birim tarafından Mavi Bayrak sorumluları ve plaj çalışanlarına yönelik plajda uyulması gereken hijyen ve sosyal mesafe kurallarıyla ilgili çevrim içi eğitim verilecek. Ayrıca plaj kurallarını içeren tabela ve afişler ilçe belediyeleriyle yapılacak ortak çalışmalarla plajlara yerleştirilecek.

Mavi Bayrak

Mavi Bayrak nitelikli plaj, marina ve yatlara verilen uluslararası bir çevre ödülüdür. Plajlar için 33, marinalar için 38, yatlar için ise 17 mavi bayrak kriteri bulunuyor. Bu kriterler plajda yüzme suyu kalitesi, çevre eğitimi ve bilgilendirme, çevre yönetimi, can güvenliği ve hizmetler başlıkları altında toplanıyor. Plajlardaki sıhhi tesislerin tamamının paket arıtma tesisi veya belediye arıtma tesisine bağlı olması da zorunlu kriterler arasında. Mavi bayrak adayı plajlar için Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği gereğince yaz sezonu boyunca (Mayıs- Ekim ayları arası) 15 gün arayla deniz suyu numunesi alınıp mikrobiyolojik analizleri yapılıyor. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan analizlerin sonuçları yuzme.saglik.gov.tr adresinden düzenli olarak paylaşılıyor.

İzmir arıtmada lider

İzmir, özel tesislerin plajları da dahil olmak üzere 52 Mavi Bayraklı plajıyla Antalya ve Muğla'nın ardından Türkiye'de üçüncü sırada bulunuyor. Dünyada 50 ülkede uygulanan Mavi Bayrak programı kapsamında Türkiye, ödüllü plaj sayısıyla İspanya ve Yunanistan'ın ardından üçüncü sırada yer alıyor. İzmir'in yüzülebilir Körfez hedefiyle başlattığı arıtma seferberliği kentin Mavi Bayraklı plaj sayısının artmasında oldukça etkili. İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde bugün 68 adet atıksu arıtma tesisi bulunuyor. İzmir'in evsel atıkları 6'sı doğal, 39'u biyolojik, 23 adedi ise AB standartlarında ileri biyolojik yöntemle arıtılıyor. İzmir'de AB standartlarında arıtılan yıllık kişi başı atık su miktarı 61,4 metreküp. İzmir Avrupa Birliği standartlarında arıtma sayısı, kişi başına düşen a tık su arıtma miktarı ve AB standartlarında arıtım oranı ile Türkiye'de ilk sırada yer alıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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