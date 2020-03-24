İzmir'de maskeli ve sosyal mesafeli nikah
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Yaşam

İzmir'de maskeli ve sosyal mesafeli nikah

Türkiye'yi de etkileyen korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı olabileceğinden endişelenen pek çok çift nikah tarihlerini erkene aldı, nikah merasimlerindeki az sayıdaki davetli sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde salondaki yerlerini aldı.

24.03.2020 16:15 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:16
İzmir'de maskeli ve sosyal mesafeli nikah

Türkiye'yi de etkileyen korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı olabileceğinden endişelenen pek çok çift nikah tarihlerini erkene aldı, nikah merasimlerindeki az sayıdaki davetli sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde salondaki yerlerini aldı. Bazı çiftler ise virüse karşı maske taktı.

Tüm dünyayı saran korona virüs salgını nedeniyle düğün organizasyonları iptal oldu, çiftler sokağa çıkma yasağı olabileceği endişesiyle nikah merasimlerini erkene aldı. Nikaha davet edilen kişilerde de ciddi bir azalma gözlendi. Çiftlerin birinci derece yakınları, sosyal mesafeyi göz önünde bulundurarak nikah salonundaki koltuklara oturdu. Salondaki koltukların çoğu ise boş kaldı. Bazı davetliler ve çiftler de korona virüs salgınına karşı maskeyle önlem aldı. Öte yandan nikah salonlarının girişine "Tokalaşma" yazılı afişler asıldı.

Maske ile evlendiler

Düğün arabası yerine bisiklet tercih eden ve damat Özgün Engün ile maske takan Habibe Irmak Özden isimli gelin, "4 Nisan'da nikah ve düğün yapacaktık. Korona virüs salgını ortaya çıkınca düğünü erteledik. Biz iptal ettikten sonra bütün düğünler iptal edildi. İyi ki düğünümüzü bu karar çıkmadan önce ertelemişiz. Nikah tarihimizi de erkene çektik ve bugün evlendik. 4 Nisan'daki düğünümüzü temmuz ayına erteledik. Umarız temmuz ayında tüm dünyada virüs salgını sona erer ve gönlümüzce çok güzel bir düğün yaparız. Biz elimizden geldiğince sokağa çıkmıyoruz. Uzun süredir evdeyiz. Çok sevdiğimiz arkadaşlarımızı, akrabalarımızı davet edemedik. Sadece birinci derece yakınlarımız gelebildi" dedi.

Astım hastası babası düğüne gelemedi

Özgün Engün isimli damat ise, "Gelin arabası olarak bisiklet tercih ettik. Virüsten korunmak için de maskelerimizi taktık. Sosyal mesafeye önem veriyoruz. Babam astım hastası olduğu için nikaha davet etmedim. Özellikle 'gelme' dedim. Buradan selam gönderiyorum" diye konuştu.

"150 kişi davet edecektik ama şu anda 10 kişiyiz"

Tolga Hasar'la hayatını birleştiren Aslıhan Tokay isimli gelin de, "4 Nisan'da düğün yapmayı planlıyorduk anca sokağa çıkma yasağı olabilir. Bu yüzden nikahı erkene çektik. Kendi aramızda küçük bir kutlama yapacağız" ifadelerini kullandı.

Damadın annesi Funda Hasar, "Kalabalık bir ortamda nikah töreni hayal etmiştik ama korona virüsünden dolayı bu şekilde oldu. Birinci derece akrabalarla tören yapacağız. Virüs salgını geçtikten sonra inşallah güzel bir düğün töreni yaparız. 150 kişi davet edecektik ama şu anda 10 kişiyiz" derken, gelinin teyzesi Füsun Özkülcüler de "En mutlu günümüz olacaktı. 4 Nisan'da hep beraber kutlayacaktık ama kısmet böyleymiş. Allah gençlerimize mutluluk ve sağlık versin" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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