İzmir'de "maske" uyarısında bulunan doktoru darbettiği öne sürülen iki kişi serbest bırakıldı.

İzmir'de acil serviste yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle maske takmaları gerektiğini söyleyen doktoru darbedip bıçakla tehdit ettiği iddia edilen biri kadın iki kişi serbest bırakıldı.