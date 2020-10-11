İzmir'de "maske" uyarısında bulunan doktoru darbettiği öne sürülen iki kişi serbest bırakıldı.
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İzmir'de "maske" uyarısında bulunan doktoru darbettiği öne sürülen iki kişi serbest bırakıldı.

11.10.2020 16:29 | Son Güncelleme: 11.10.2020 16:32
İzmir'de

İzmir'de acil serviste yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle maske takmaları gerektiğini söyleyen doktoru darbedip bıçakla tehdit ettiği iddia edilen biri kadın iki kişi serbest bırakıldı.

İzmir'de acil serviste yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle maske takmaları gerektiğini söyleyen doktoru darbedip bıçakla tehdit ettiği iddia edilen biri kadın iki kişi serbest bırakıldı.

Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesinin acil servisine kalp rahatsızlığı nedeniyle gelen G.B'nin tedavisinin ardından doktor M.B, maske uyarısında bulundu.

Uyarı nedeniyle hasta yakını Ö.Ş. ile doktor M.B. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine hastane polisi olaya müdahale etti. M.B, Ö.Ş'nin kendisini darbedip bıçak çektiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Hastaneye gelen ekipler, G.B. ve Ö.Ş'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemlerin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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