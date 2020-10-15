İzmir'de maske uyarısı yapılan şahıs kan döktü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'de maske uyarısı yapılan şahıs kan döktü

15.10.2020 21:52 | Son Güncelleme: 15.10.2020 21:56

İzmir'de şizofreni hastası olduğu iddia edilen ve süpermarkete giren bir şahıs, maske takmaması sebebiyle uyarılınca kendisini uyaran süpermarket müdürünü 3 yerinden bıçakladı.

İzmir'de şizofreni hastası olduğu iddia edilen ve süpermarkete giren bir şahıs, maske takmaması sebebiyle uyarılınca kendisini uyaran süpermarket müdürünü 3 yerinden bıçakladı.

Olay, Konak ilçesi Göztepe Mahallesi'nde bulunan bir süpermarkette meydana geldi. İddiaya göre şizofreni hastası olduğu iddia edilen G.V., maskesiz bir şekilde alışveriş yapmak üzere süpermarkete girdi. Süpermarket müdürü S.S, şahsı maske takması konusunda uyardı. Bunun üzerine G.V., sinirlenerek yanında bulunan bıçakla S.S'ye saldırdı. Göğsünden ve kafasından 3 bıçak darbesi alan S.S, yere yığıldı. Saldırgan şahıs ise olay yerinden hızla kaçarak oturduğu apartmana doğru kaçtı. Süpermarkette çalışanların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralı S.S'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı S.S'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

1 HAFTA ÖNCE ANNESİNİ BIÇAKLAMIŞ

Öte yandan, polis ekipleri de G.V'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şahsın oturduğu apartmana doğru kaçtığı ihbarını alınca apartmanın önüne gitti. Ancak şahıs kapıyı kilitlediğinden dolayı kapı açılamadı. Bunun üzerine apartmanın önüne çilingir çağırılarak kapı açıldı. Apartmanın içinde G.V'yi yakalayan polis ekipleri, ifadesini almak üzere karakola götürdü. Şahsın 1 hafta önce annesini de bıçakladığı öğrenildi.

-İHA-

İzmir'de maske uyarısı yapılan şahıs kan döktü
İzmir'de maske uyarısı yapılan şahıs kan döktü
İzmir'de maske uyarısı yapılan şahıs kan döktü
İzmir'de maske uyarısı yapılan şahıs kan döktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Ersin Tatar İlham Aliyev Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Cansu Dere Sezen Aksu Yekta Kopan Merve Boluğur
Spor Erol Bulut Fatih Terim Eddie Newton Hakan Çalhanoğlu Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Kız Genç Bursa İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de maske uyarısı yapılan şahıs kan döktü - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.10.2020 21:58:48. #1.14#
title