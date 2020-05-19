İzmir'de Maske Takma Zorunluluğu Geldi! İşte Açıklama
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İzmir'de Maske Takma Zorunluluğu Geldi! İşte Açıklama

İzmir'de maske takmak zorunlu hale geldi. İzmir Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla il geneli ve 30 ilçede maske kullanımı zorunluluğu getirildi.

İzmir'de Maske Takma Zorunluluğu Geldi! İşte Açıklama
19.05.2020 16:48 | Son Güncelleme: 19.05.2020 16:48

İzmir'de maske takmak zorunlu hale geldi. İzmir Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla il geneli ve 30 ilçede maske kullanımı zorunluluğu getirildi. İzmir Valiliği konu hakkında açıklama yaptı. İşte detaylar.

İzmir'de Maske Takmak Zorunlu Hale Geldi

İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"İlimiz İl Hıfzıssıhha Kurulu,1593 sayılı "Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 23. Maddesinde toplanarak; İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca aşağıdaki ek kararlar alınmıştır.

İlimizin tüm ilçelerinde, Koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla daha önce alınmış kararlara ilave olarak ekte bulunan cadde ve alanlarda ağzı ve burnu kapatacak şekilde tıbbi/bez maske kullanımının zorunlu hale getirilmesine,

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur."

30 ilçedeki maske kullanımının zorunlu olduğu cadde ve alanlara ait listeye buradan bakabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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