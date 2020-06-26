İzmir'de maske denetimi
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İzmir'de maske denetimi

İZMİR'de, maske kullanımının zorunlu hale gelmesinin ardından polis ekipleri, kentin en işlek caddesi Kıbrıs Şehitleri'nde denetim yaptı.

İzmir'de maske denetimi
26.06.2020 15:06 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:10

İZMİR'de, maske kullanımının zorunlu hale gelmesinin ardından polis ekipleri, kentin en işlek caddesi Kıbrıs Şehitleri'nde denetim yaptı. Maske takmayanlara 900 TL ceza kesilirken, çenesinin altına takanlar da uyarıldı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in dün yaptığı açıklamayla, kent genelinde maske takmanın zorunlu hale geldiğini duyurmasının ardından, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, günün her saati kalabalık olan Alsancak'taki Kıbrıs Şehitleri'nde maske denetimi yaptı. Ekipler, maskelerini çenelerinin altına ve kollarına takan kişileri tek tek uyardı. Vatandaşlar, toplum sağlığını korumak adına bilinçlendirildi. Hiç maske takmayanlara ise 900 TL ceza kesildi. Öte yandan, polis araçlarından maske takılmasının önemine değinen anonslar da yapıldı. Birçok kişinin, polisleri ve kameraları görünce maskelerini takması ise dikkati çekti.Ceza kesilen vatandaşlardan Can Beda, "Normalde ben maskemi her zaman takarım. Ancak iş yerimle evim yakın olduğu için bu sefer nedense takmadım" dedi.  


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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