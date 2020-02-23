İzmir'de marketten soygun girişimini, kasiyer önledi
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İzmir'de marketten soygun girişimini, kasiyer önledi

Buca ilçesindeki bir zincir markette, silahlı soygun yapmaya çalışan zanlı, kasiyerin direnmesi sonucu amacına ulaşamadan kaçtı.

23.02.2020 17:10 | Son Güncelleme: 23.02.2020 17:10
İzmir'de marketten soygun girişimini, kasiyer önledi

ilçesindeki bir zincir markette, silahlı soygun yapmaya çalışan zanlı, kasiyerin direnmesi sonucu amacına ulaşamadan kaçtı.

Mahallesi'ndeki bir zincir markete müşteri gibi gelen kişi, kasada işlem yaptığı sırada silahını çıkartarak kasiyere yöneltti.

Yazar kasadaki paraları isteyen soyguncuya kasiyer olumlu cevap vermeyince, arbede yaşandı. Kasadaki hareketliliği görenlerin de geldiğini farkeden soyguncu marketten kaçtı.

Polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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