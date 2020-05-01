İzmir'de marketten sigara hırsızlığı
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İzmir'de marketten sigara hırsızlığı

İzmir'de marketten sigara hırsızlığı
01.05.2020 07:33 | Son Güncelleme: 01.05.2020 07:33

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde bir market zincirinin şubesine giren 3 kişi, 500 TL'lik sigara çalarak kaçtı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde bir market zincirinin şubesine giren 3 kişi, 500 TL'lik sigara çalarak kaçtı.

Olay, saat 04.30 sıralarında Şemikler Mahallesi 6310 Sokak'ta meydana geldi. Bir zincir marketin şubesine gelen 3 kişi, yanlarında getirdikleri levye ile kapının kilidini kırıp, içeri girdi. Bu sırada alarm sistemi devreye girdi. Kasayı zorlayan şüpheliler, açamayınca raflarda bulunan 500 liralık sigarayı aldı. Yaklaşık 4 dakika sonra marketten çıkan şüpheliler kaçtı. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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