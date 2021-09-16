İzmir'de marketlerde 'fahiş fiyat' denetimi - Haberler
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İzmir'de marketlerde "fahiş fiyat" denetimi

AA / Halil Fidan - Haberler | Güncel
İzmir'de marketlerde

İzmir'de, son günlerde kamuoyuna yansıyan haksız fiyat artış iddialarına karşı marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı.

İzmir'de, son günlerde kamuoyuna yansıyan haksız fiyat artış iddialarına karşı marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı.

Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcısı Özgür Arzık başkanlığındaki ekip, İzmir'deki marketlerde, sebze ve meyve, temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını inceledi.

Denetimlerde, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına, etiket ve künye bilgileri ile indirimli ürünün önceki fiyatına da bakıldı.

Ayrıca rastgele seçilen ürünlerin fiyatları kasada karşılaştırıldı.

İncelemelerin sonucu göre, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı iş ve işlemeleri tespit edilen firmalar hakkında idari işlem uygulanacağı bildirildi.

Özgür Arzık, gazetecilere, Bakanlığın merkez ve taşra birimlerinin fahiş fiyat uygulamalarıyla ilgili yoğun bir şekilde denetim faaliyetleri yürüttüklerini belirtti.

Bu çerçevede İzmir'de de gerekli incelemeleri yapmak üzere marketlere girdiklerini aktaran Arzık, "Fahiş fiyat olup olmadığı, etiket fiyatına uygun olup olmadığıyla ilgili değerlendirme yapacağız. Fahiş fiyat uygulamalarıyla ilgili liste fiyatı ve alış faturaları değerlendirilerek arada bir fiyat artışı var mı yok mu o değerlendirilecek. Etiket yönetmeliği çerçevesinde de etiketin kasadaki fiyatta uygun olup olmadığı değerlendiriliyor. Bu çerçevede gerekli idari yaptırımlar uygulanacak." dedi.

Denetim sonuçlarına yönelik uygulanacak cezaya ilişkin de bilgi veren Özgür Arzık, niteliğine göre fahiş fiyat tespitinde ürün başına 10 bin 911 lira ila 109 bin 911 lira, etiket mevzuatına aykırı işlem tesisinde de 452 lira cezai işlem uygulandığını sözlerine ekledi.

AA / Halil Fidan - Son Dakika Haberleri
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Haber: İzmir'de marketlerde 'fahiş fiyat' denetimi - Haberler
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