İzmir'de, market ve tatlıcıda 'ramazan' denetimi
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İzmir'de, market ve tatlıcıda 'ramazan' denetimi

İZMİR'deki marketler zinciri şubesi ile tatlıcıda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce denetim yapıldı.

İzmir'de, market ve tatlıcıda 'ramazan' denetimi
27.04.2020 13:44 | Son Güncelleme: 27.04.2020 13:45

İZMİR'deki marketler zinciri şubesi ile tatlıcıda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce denetim yapıldı. Ambalajlı gıdaların son tüketim tarihine bakılan, personelin koronavirüs tedbirlerine uyup uymadığı kontrol edilen denetimlerde, olumsuzluğa rastlanılmadı.

İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen ve denetim görevlileri, kentte marketler zincirinin şubesinde ambalajlı ve açıkta satılan gıdaların denetimini yaptı. Reyonları dikkatle gezen Özen ve görevliler, ramazan ayı dolayısıyla satışa sunulan kolilerin içindeki ambalajlı gıdaları da kontrol etti. Market sonrası tatlıcıya giden Özen ve denetim görevlileri, tezgahta duran paketli tatlıların son tüketim tarihine bakarak, personelin maske ve eldiven tedbirlerine uyup uyulmadığının kontrolünü yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatıyla Türkiye'de 4 farklı ilde denetimin yapıldığını söyleyen Mustafa Özen, her yıl ramazan ayında titizlikle denetimlerine devam ettiklerini ancak bu sene koronavirüs nedeniyle daha çok dikkat edildiğini dile getirdi. Özen, "Aslında yıllardır ramazan ayı içerisinde vatandaşlarımızın sıkça tükettikleri ürünlere yönelik bir denetim gerçekleştiriyoruz. Bu sene ayrı bir dönem yaşıyoruz. Çalışan arkadaşlarımız gerekli tedbirleri alıyorlar mı, diye bir denetim gerçekleştiriyoruz. Amacımız; İzmir'de yaşayan 4 milyon 500 vatandaşımızın tamamını güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşması" dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetimlerin çok sıkı sürdürüldüğünü, çeşitli eğitimlerin verildiğini belirten İl Müdürü Özen, halkın da yardımcı olması gerektiğini söyledi. Özen, "Kurallara uyarak yaşamamız gerektiğini anlamamız gerekiyor. Biz el ele verirsek bu süreci atlatabiliriz; denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz, eğitimlerimizi veriyoruz. Vatandaşlarımızın da bize yardımcı olması gerekiyor" dedi.

İzmir Tarım ve Orman Müdürü Özen, ocak ayından bu yana toplam 24 bin denetim gerçekleştirdiklerine dikkat çekti.


Kaynak: DHA

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Güncel Manşet

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