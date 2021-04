İzmir'de maraton zamanı

İZMİR'in geçen yıl ilk kez ev sahipliği yaptığı Maratonİzmir'in (Uluslararası İzmir Maratonu) bu yılki startı 11 Nisan Pazar günü saat 08.00'de verilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği uluslararası maratonun bu yılki teması, Birleşmiş Milletler'in "Küresel Amaçlar" başlığı altında topladığı, "Sürdürülebilir Bir Dünya" olarak belirlendi. Ülkemizin yanı sıra Kenya, Etiyopya, Bahamalar, Romanya ve Ruanda'dan atletlerin koşacağı Maratonİzmir'in startı Şair Eşref Bulvarı üzerindeki İZFAŞ Binası önünden verilecek. 42 kilometrelik dev yarışta 400 atlet mücadele edecek. Sabah saat 07.20'de başlayacak 10 kilometrelik yarışta ise 914 atlet birincilik için koşacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Maratonİzmir'in, "Sürdürülebilir Bir Dünya" hedefiyle koşulacağının altını önemle çizerek, "Maratonİzmir'i sabırsızlık ve büyük bir heyecanla bekliyorum" dedi. Birleşmiş Milletler'in belirlediği, "Küresel Amaçlar" ışığında gerçekleşecek koşunun sadece İzmir'de değil ülke genelinde de önemli bir farkındalık yaratacağını kaydeden Soyer, "Çocuklarımıza daha iyi bir dünya bırakmak için bugünü, dünden daha iyi yapmalıyız" diye konuştu. Küresel pandeminin yaşamın her alanında tahribat yarattığına dikkat çeken Soyer, "Bunun etkileri doğal olarak spora da yansıdı. Spor okullarına ara verildi, insanlar yürüyüş ve koşularını rahat bir şekilde gerçekleştiremedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak pandeminin bu etkileri silebilmek adına sürekli organizasyonlar yaptık. Avrupa'nın sayılı maratonları düzeyine ulaşacağına inandığımız Maratonİzmir, kentteki spor ateşini sürekli canlı tutacak" dedi.

LOZAN'DA BAŞLAYIP BİTECEK42 kilomerelik yarışta atletler, İZFAŞ Binası önündeki startın ardından Şair Eşref Bulvarı'nı takip ederek Alsancak Garı önünden Altınyol'a çıkacak ve sahil bandı üzerinden Bostanlı İskele'de ilk dönüşü gerçekleştirecek. Koşucular, bu ilk dönüşün ardından aynı parkuru takip ederek bu kez Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İzmirMarina'da ikinci dönüşü yapacak. İzmir tarihinin ikinci maratonu, başladığı yer olan Lozan Meydanı'nda sona erecek.10 KİLOMETRE STARTI 07.20'DEMaratonda 10 kilometrelik yarışın startı yine İZFAŞ Binası önünde sabah saat 07.20'de verilecek. Atletler, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki Köprü Tramvay Durağı'ndan dönüş yaparak başlangıç noktasına gelecek ve 10 kilometreyi tamamlayacak. Her iki yarış da Uluslararası Atletizm Federasyonu ve Türkiye Atletizm Federasyonu kurallarına uygun olarak yapılacak. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde 65 yaş üstündeki kişilerin koşmasına izin verilmeyecek.İSTEYEN SANAL OLARAK KOŞACAKMaratonİzmir'e katılımcılar, #BizKoşarız platformu üzerinden sanal olarak katılabilecek. Bunun için öncelikli olarak #bizkoşarız Sanal Koşu Kulübü'ne kayıt olunması, profilin GPS cihazı, akıllı saat ve telefon uygulaması ile eşleştirilmesi gerekiyor. Kayıt işleminin tamamlanmasının ardından sanal koşu ve meydan okuma seçilip koşu başlayacak. Sanal koşuda 10 bin metre tamamlandığında puan karşılığı ödül kazanılacak.PANDEMİ ÖNLEMLERİ ALINACAKMaratonİzmir'de koronavirüs pandemisi önlemlerine büyük özen gösterilecek. Sporcular maskeleri takılmış, ateşleri ölçülmüş ve el hijyeni sağlanmış şekilde göğüs numarası, çanta ve çiplerini alacaklar. Kayıtlar tek kullanımlık kalemlerle yapılacak. Sporcular, yarış günü alana tek noktadan ve sağlık önlemleri çerçevesinde alınacak. Her sporcu bir diğerinden en az 1.5 metre uzaklıkta olacak. Yarışın startı her üç saniyede bir dörderli gruplar halinde verilecek. Madalyalar elden değil, poşet içinde takdim edilecek. Organizasyonda fotoğraf tutkunları için fotoğraf yarışması da düzenlenecek.

