İzmir'de marangoz atölyesinde korkutan yangın
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İzmir'de marangoz atölyesinde korkutan yangın

23.09.2020 23:17 | Son Güncelleme: 23.09.2020 23:21
İzmir'de marangoz atölyesinde korkutan yangın

İZMİR'in Bornova ilçesinde marangoz atölyesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle bitişikteki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak, söndürüldü.

İZMİR'in Bornova ilçesinde marangoz atölyesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle bitişikteki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Yeşilova Mahallesi 4184/2 sokaktaki marangoz atölyesinde çıktı. İki taklı binanın üst katındaki alevleri görenler durumu itfaiye ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Çevrede korku ve endişeye neden olan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile bitişikteki binalara sıçramadan söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, marangoz atölyesinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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