İzmir'de marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
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İzmir'de marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

23.09.2020 22:13 | Son Güncelleme: 23.09.2020 22:16
İzmir'de marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Bornova ilçesinde marangoz atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden kontrol altına alındı.

İzmir'in Bornova ilçesinde marangoz atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden kontrol altına alındı.

İlçede Yeşilova Mahallesi 4184 Sokak'taki bir marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

İki katlı binanın üst katında çıkan ve suntaların çok olması nedeniyle hızla büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yandaki iş yerlerini sıçramadan söndürüldü.

Yangında atölye kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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