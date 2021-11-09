İzmir'de mandalina işçilerini taşıyan iki midibüsün çarpışmasıyla 5'i ağır 45 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde mandalina işçilerini taşıyan midibüslerden birinin diğerine arkadan çarpması sonucu 5'i ağır 45 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Küner Mahallesi kavşağında M.E.T. yönetimindeki mandalina işçilerini taşıyan 35 TRG 29 plakalı midibüs, aynı istikamette seyir halinde olan H.B. yönetimindeki yine mandalina işçilerini taşıyan 35 ARN 786 plakalı midibüse ilk belirlemelere göre freninin patlaması sonucu arkadan çarptı.

Çarpma sonucu her iki midibüs de kavşakta yan yatarak devrildi. Toplam 45 işçinin bulunduğu midibüslerde 5 işçi ağır yaralandı.

Kazada 40 işçi de çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

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