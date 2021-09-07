Son dakika: Makilik yangınları kontrol altına alındı
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Son dakika: Makilik yangınları kontrol altına alındı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... İzmir'in Torbalı ve Bayraklı ilçelerinde makilik alanlarda çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

İzmir'in Torbalı ve Bayraklı ilçelerinde makilik alanlarda çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

Torbalı ilçesi Bozköy ile Çapak mahalleleri arasındaki makilik alanda çıkan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 9 arazöz ve 2 su tankeriyle müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun müdahaleleri sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında 2 hektarlık alanda hasar oluştu.

Bayraklı ilçesinde de şehir hastanesi mevkisinde makilik ve otluk alan ile ağaçlandırma sahasında çıkan yangına 2 helikopter, 17 arazöz, 2 dozer ve 4 su tankeri müdahale etti.

Yaklaşık 1 hektarlık alanda etkili olan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Yanan alanlarda soğutma çalışmaları sürüyor.

Son dakika: Makilik yangınları kontrol altına alındı
Son dakika: Makilik yangınları kontrol altına alındı
Son dakika: Makilik yangınları kontrol altına alındı
Son dakika: Makilik yangınları kontrol altına alındı
Son dakika: Makilik yangınları kontrol altına alındı
Son dakika: Makilik yangınları kontrol altına alındı
Son dakika: Makilik yangınları kontrol altına alındı
Son dakika: Makilik yangınları kontrol altına alındı
Son dakika: Makilik yangınları kontrol altına alındı
Son dakika: Makilik yangınları kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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