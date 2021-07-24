İzmir'de makilik ve zeytinlik alanda yangın (2)

KONTROL ALTINA ALINDIOrman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sonrasında yangının çevresi sarılarak kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sonrasında yangının çevresi sarılarak kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği, alevlerin zarar verdiği makilik ve zeytinlik alanda tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.Davut CAN/İZMİR, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can