İzmir'de, makilik ve orman yangını (2)
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İzmir'de, makilik ve orman yangını (2)

İzmir'de, makilik ve orman yangını (2)
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

YANGINLAR KONTROL ALTINDAİzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ile Menderes ilçesindeki orman alanda çıkan yangınlar, havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonrasında kontrol altına alındı.

YANGINLAR KONTROL ALTINDA

İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ile Menderes ilçesindeki orman alanda çıkan yangınlar, havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonrasında kontrol altına alındı. Her iki bölgede de soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. 

Davut CAN/ İZMİR,


İzmir'de, makilik ve orman yangını (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can

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