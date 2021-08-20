İzmir'de, makilik ve orman yangını (2)
YANGINLAR KONTROL ALTINDAİzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ile Menderes ilçesindeki orman alanda çıkan yangınlar, havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonrasında kontrol altına alındı.
YANGINLAR KONTROL ALTINDA
İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ile Menderes ilçesindeki orman alanda çıkan yangınlar, havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonrasında kontrol altına alındı. Her iki bölgede de soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Davut CAN/ İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can