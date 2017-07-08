İzmir'de Makilik Alanda Yangın (2)
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIİZMİR'in Bayraklı İlçesi Doğançay Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda saat 01.00 sıralarında yangın çıktı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
İZMİR'in Bayraklı İlçesi Doğançay Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenlerin bildirmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 15 arazöz, 5 iş makinası, 15 itfaiye ve yaklaşık 150 personel bölgeye sevk edildi. 3 hektarlık makilik alanın zarar gördüğü yangın ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. - İzmir