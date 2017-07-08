İzmir'de Makilik Alanda Yangın

İzmir'in Bayraklı ilçesinde makilik alanda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sancaklı Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana doğru yayılan alevlere Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 15 arazöz ve 5 dozerle müdahale ediyor.



Söndürme çalışmalarına İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangının ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba harcanıyor.