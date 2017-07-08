Izmir'de Makilik Alanda Yangın

Izmir'in Bayraklı İlçesi kırsal Doğançay Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda, yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.



Bayraklı İlçesi'nin kırsal Doğançay Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda, bugün saat 01.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman işçisi sevk edildi.



Yangının söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.