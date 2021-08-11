İzmir'de makilik alanda yangın
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İzmir'de makilik alanda yangın

İzmir'de makilik alanda yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Menemen ilçesinde bulunan makilik alanda yangın çıktı.

İzmir'in Menemen ilçesinde bulunan makilik alanda yangın çıktı. Yangına ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın henüz belirlenemeyen nedenle ilçeye bağlı Yanıkköy mevkiinde bulunan makilik alanda meydana geldi. İhbarın ardından alevlere havadan ve karadan müdahale başlatılırken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter ve 2 arazözün bölgeye intikal ettirildiği öğrenildi. Ekipler yangına müdahale ederek kısa süre içerisinde kontrol altına aldı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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