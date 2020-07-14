İzmir'de makilik alanda yangın
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İzmir'de makilik alanda yangın

İZMİR'in Karaburun ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle makilik alanda yangın çıktı.

İzmir'de makilik alanda yangın
14.07.2020 00:17 | Son Güncelleme: 14.07.2020 00:21

İZMİR'in Karaburun ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle makilik alanda yangın çıktı. İtfaiye ve Orman Bölge müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangının tehdit ettiği yazlık sitelerin bulunduğu bölgeye doğru ilerleyişinin durdurulduğu belirtildi.

Karaburun ilçesi Çulluk mevkisinde, pazartesi akşam saatlerinde makilik alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yazlık sitelerin bulunduğu alana doğru yayıldı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ekipeleri sevk edildi. Ayrıca, söndürme çalışmalarına destek amacıyla İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ve bir su tankeri de gönderildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda, yangının ilerlemesinin durdurulduğu öğrenildi. Çalışmalar sürdürülüyor. 


Kaynak: DHA

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