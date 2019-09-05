İzmir'de makilik alanda yangın

05.09.2019 17:46

İzmir'in Foça ilçesinde makilik alandaki yangın kontrol altına alındı.

Foça ilçesi Yeniköy Mahallesi mevkisinde bir vatandaşa ait arazide, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen ve makilik alana sıçrayan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazözle müdahale edilmeye başlandı.

Ekiplerin, yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 2 dekarlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA