İzmir'de makilik alanda yangın

05.09.2019 17:10

İzmir'in Foça ilçesinde makilik alandaki yangına 3 helikopterle müdahale ediliyor.

Foça ilçesi Yeniköy Mahallesi mevkisinde bir vatandaşa ait arazide, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen ve makilik alana sıçrayan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazözle müdahale edilmeye başlandı.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çabaları sürüyor.

Kaynak: AA