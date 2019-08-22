İzmir'de makilik alanda yangın

22.08.2019 16:34

İZMİR (İHA) – İzmir'in Aliağa ilçesinde makilik ve otluk alanı etkisi altına alan alevler paniğe neden olurken itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.



İzmir'in Aliağa ilçesi Yeni Mahalle'deki makilik ve otluk alanda çıkan yangın, çevredekilere büyük panik yaşattı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Vatandaşların yangını ihbar etmesi üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın ekipleri olay yerine geldi. Toplam 5 arazözün müdahale ettiği yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü.



Yangında yaklaşık 10 dönümlük alanın zara gördüğü ifade edilirken güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - İZMİR

Kaynak: İHA