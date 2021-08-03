İzmir'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
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İzmir'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

İzmir'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Metin Aydemir - Haberler | Güncel

İzmir'in Dikili ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İzmir'in Dikili ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bahçeli Mahallesi yakınlarında bulunan makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 10 dönüm alanda etkili olan yangın iki saat süren çalışmaların ardından ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Aydemir

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