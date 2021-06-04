İzmir'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
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İzmir'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

İzmir'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel

İzmir'in Tire ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla söndürüldü.

İzmir'in Tire ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla söndürüldü.

Çayırlı Mahallesi Karşıyaka mevkisindeki zeytinlikte henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle makilik alana sıçradı.

Yangını fark eden yöre sakinleri, durumu Alo 177 Yangın İhbar Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine bir helikopter, 6 arazöz, iki itfaiye aracı ve çok sayıda orman personeli yangına müdahale etti.

Alevler, ekiplerin çabası sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangın nedeniyle yaklaşık 20 dekarlık alanda hasar oluştu.

İzmir'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
İzmir'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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