İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altında
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İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altında

İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Çeşme ilçesi Altınkum mevkii yakınlarında bulunan makilik alanda meydana geldi. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere ihbar etti. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter ve 4 arazöz yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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