İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altında
İzmir'in Tire ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
14.07.2020 16:25 | Son Güncelleme: 14.07.2020 17:37
İzmir'in Tire ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çayırlı Mahallesi civarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve 4 arazöz sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA