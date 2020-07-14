İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altında İzmir'in Tire ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İzmir'in Tire ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çayırlı Mahallesi civarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve 4 arazöz sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA