İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Menteş bölgesindeki askeri alanın yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bir helikopter ve 4 arazöz sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında 5 dönümlük bir alanda hasar oluştu.

Kaynak: AA