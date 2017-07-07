İzmir'de Makilik Alan Yangını

İzmir'in Tire ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'ndeki makilik alanda yangın çıktı.



İtfaiye ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 6 arazöz ve 1 helikopterle müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.



Yangında yaklaşık 4 dönüm alanın zarar gördüğü, alanın bir bölümünde de incir ve zeytin ağaçlarının bulunduğu belirlendi.



Başköy Mahalle Muhtarı Salih Gülmez, yangının rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldığını belirtti.



Mahalle sakinlerinden Kübra Özdemir (61) ise yangının çevrede korku ve paniğe neden olduğunu, komşularına ait incir ağaçlarının da zarar gördüğünü anlattı.