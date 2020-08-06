İzmir'de mahalle yakınında orman yangını (2) MAHALLE SAKİNLERİ O ANLARI ANLATTIEvlere yakın bir noktada çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alınırken, çevre sakinleri yangın sebebiyle panik yaşadıklarını söyledi.

MAHALLE SAKİNLERİ O ANLARI ANLATTI

Evlere yakın bir noktada çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alınırken, çevre sakinleri yangın sebebiyle panik yaşadıklarını söyledi. Mahalle sakinlerinden Himmet Bekmez (70), "Bu ağaçları yıllarca biz diktik. Çocuğum zarar görürmüş gibi zoruma gitti. Piknikçiler yüzünden bölgede çok fazla yangın çıkıyor. Tepenin zirvesinde yaşlanmış çamlar yandı" dedi.Alevler gördükten sonra durumu itfaiyeye bildirdiğini belirten Orhan Kobal (17), "Motosikletimle geçerken alevleri gördüm ve hemen itfaiyeyi aradım. Dumanın büyüklüğü sebebiyle alevler evlere ulaşacak diye korktuk. Burada son zamanlarda çok fazla yangın çıkıyor. Allah beterinden saklasın" ifadelerini kullandı.

Yangını kahvehanede gördüklerini belirten Duran Ateş (68) ise, "Kahvedeydik otururken dumanları görünce hemen itfaiyeye haber verdik. Birkaç gün önce de biraz aşağıda da yangın çıkmıştı. Hemen geldiler. Büyük panik yaşadık" diye konuştu.

Kaynak: DHA