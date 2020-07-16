İzmir'de mahalle arasındaki otluk yangını söndürüldü
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İzmir'de mahalle arasındaki otluk yangını söndürüldü

İzmir'in Gaziemir ilçesinde mahalle arasındaki otluk alanda çıkan yangın söndürülürken, vatandaşlar alevlerin evlere sıçramaması çaba harcadı.

İzmir'de mahalle arasındaki otluk yangını söndürüldü
16.07.2020 15:49 | Son Güncelleme: 16.07.2020 16:55

İzmir'in Gaziemir ilçesinde mahalle arasındaki otluk alanda çıkan yangın söndürülürken, vatandaşlar alevlerin evlere sıçramaması çaba harcadı.

Beyazevler Mahallesi'ndeki otluk alan ve vatandaşların kışlık yakacaklarını koydukları bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalledekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Vatandaşlar rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlerin evlerine sıçramaması için itfaiye ekiplerine yardım etti.

Yangında otluk alan ve vatandaşların kışlık yakacakları kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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