İzmir'de magandalar dehşet saçtı: Tabancadan çıkan mermi köpeğe isabet etti
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İzmir'de magandalar dehşet saçtı: Tabancadan çıkan mermi köpeğe isabet etti

İzmir'de magandalar dehşet saçtı: Tabancadan çıkan mermi köpeğe isabet etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, kimliği belirsiz 2 maganda tarafından tabancayla açılan ateş sonucu, kurşunun isabet ettiği bir sokak köpeği yaralandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, kimliği belirsiz 2 maganda tarafından tabancayla açılan ateş sonucu, kurşunun isabet ettiği bir sokak köpeği yaralandı. Yaralı köpek veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

Edinile bilgeye göre olay, dün saat 21.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından tabancayla rast gele ateş açıldı. Magandalar tarafından açılan ateş sonucu, bir sokak köpeğine mermi isabet etti. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, mahalle sakinleri yaralı köpeğin yardımına koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, belediye ekipleri yaralı köpeği tedavi için veterinere götürdü.

Olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için ekipler tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

İzmir'de magandalar dehşet saçtı: Tabancadan çıkan mermi köpeğe isabet etti
İzmir'de magandalar dehşet saçtı: Tabancadan çıkan mermi köpeğe isabet etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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