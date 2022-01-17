İzmir'de madende zehirlenen işçi, yaşam mücadelesini kaybetti - Haberler
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İzmir'de madende zehirlenen işçi, yaşam mücadelesini kaybetti

İzmir'de madende zehirlenen işçi, yaşam mücadelesini kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Tire ilçesinde kömür madeninde zehirlenerek hastaneye kaldırılan genç işçi, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Tire ilçesinde kömür madeninde zehirlenerek hastaneye kaldırılan genç işçi, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 13 Ocak günü ilçeye bağlı Akçaşehir Mahallesi'nde bulunan özel bir şirkete ait linyit madeninde meydana geldi. İddiaya göre, kömür madeninde çalışan Yakup Yaşar (22) ile evli ve iki çocuk babası olan Fatih Gökoğlu (36) henüz belirlenemeyen bir nedenle daha önce kapatılan bir galeriye girdi. Burada soludukları yoğun miktardaki karbonmonoksit gazı nedeniyle bir süre sonra fenalaşan işçilerin yardımına mesai arkadaşları koştu. Zehirlenen işçiler, baygın bir şekilde ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

4 gün direnebildi

Hastaneye kaldırılan işçilerden Yakup Yaşar, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybederek bugün hayatını kaybetti. Genç işçinin ölüm haberi, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Öte yandan, zehirlenen diğer işçinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve durumunun iyiye gittiği bildirildi. - İZMİR

İzmir'de madende zehirlenen işçi, yaşam mücadelesini kaybetti

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Kömür, İzmir, Ocak, işçi, 3. Sayfa, Haber

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