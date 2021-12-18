İzmir'de maden ocağındaki göçükte 7 işçi dumandan etkilendi - Haberler
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İzmir'de maden ocağındaki göçükte 7 işçi dumandan etkilendi

İzmir'de maden ocağındaki göçükte 7 işçi dumandan etkilendi
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Güncel

İzmir'in Kınık ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte dumandan etkilenen 7 işçi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Kınık ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte dumandan etkilenen 7 işçi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir kömür ocağında meydana gelen göçüğün ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede göçük nedeniyle dumandan etkilenen 7 işçi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin Manisa'nın Soma ilçesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

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AA / Ali Korkmaz - Son Dakika Haberleri

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