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İzmir'de maden ocağında kısmi göçük

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'in Kınık ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen kısmi göçükte 8 işçi hafif şekilde yaralandı.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Kınık ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen kısmi göçükte 8 işçi hafif şekilde yaralandı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Kınık ilçesinde bir kömür madeninde meydana gelen kısmi göçükle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kınık ilçesinde bir kömür madeni işletmesinde kısmi bir göçük olduğu ilk belirlemelere göre can kaybı ve ağır yaralı kimse olmadığı, 8 hafif yaralının 112 ekiplerince Kınık ve Bergama Devlet Hastanelerine sevk edildiği hususu, kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

(İHA)

İzmir'de maden ocağında kısmi göçük

İzmir'de maden ocağında kısmi göçük

İzmir'de maden ocağında kısmi göçük

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