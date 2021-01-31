İzmir'de madde bağımlısı kişinin evi yaktığı iddia edildi
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İzmir'de madde bağımlısı kişinin evi yaktığı iddia edildi

31.01.2021 23:47 | Son Güncelleme: 31.01.2021 23:50
İzmir'de madde bağımlısı kişinin evi yaktığı iddia edildi

İzmir'in Konak ilçesinde madde bağımlısı kişinin evini ateşe verdiği iddia edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde madde bağımlısı kişinin evini ateşe verdiği iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, Küçükada Mahallesi 3552 Sokak'ta 3 katlı binan ilk katını madde bağımlısı olduğu iddia edilen S.G, ateşe verdikten sonra kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yapılan çalışma sonucu yangın söndürüldü.

Yangında evde hasar meydana geldi. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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