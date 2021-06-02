İzmir'de madde bağımlıları terapi ve istihdam projesiyle hayata tutunuyor

İzmir Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Derneği, madde bağımlılarının tedavisine ve sonrasında sosyal yaşama uyumları ile istihdamlarına öncülük ederek yeniden hayata tutunmalarına katkı sunuyor.

İzmir Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Derneği, madde bağımlılarının tedavisine ve sonrasında sosyal yaşama uyumları ile istihdamlarına öncülük ederek yeniden hayata tutunmalarına katkı sunuyor.

İzmir İmam Hatip Mezunları Derneğinin (İMHAD) uyuşturucu kullananların bağımlılıktan kurtulması ve sosyal hayata dönmesi amacıyla başlattığı çalışmalar kapsamında hazırlanan projenin, İzmir Kalkınma Ajansınca kabulüyle 2017'de kurulan dernek, gençlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir Valiliği, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının desteklediği İzmir Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Derneğinde halen 20 bağımlı terapi görüyor.

Dernek, terapi sonrası uyuşturucudan kurtulan işsiz bireyleri de İŞKUR'un meslek edindirme kurslarına yönlendiriyor.

Eğitim alan gençlere derneğin öncülüğünde daha sonra iş imkanı sağlanıyor.

İMHAD tarafından kurulan unlu mamuller tesisinden elde edilen gelirle de derneğin ihtiyaçları karşılanıyor. Tesiste, gelecek dönemde uyuşturucudan kurtulan gençlere iş imkanı sunulması da planlanıyor.

"Hayata adapte olmakta güçlük çektiklerini gördük"

İzmir Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Burhanettin Kansızoğlu, AA muhabirine, bağımlılığın çağın en büyük problemlerinden olduğunu söyledi.

Madde kullanımının bireyin hayatını alt üst ettiğini anlatan Kansızoğlu, şöyle konuştu:

"Dernek olarak bu konuda araştırma yaptık. Özellikle uyuşturucunun çok yoğun kullanıldığı mahallelerde çalışmalar yürüttük. Bu çalışmalarda insanların tedavi olmak istediklerini, sonrasında hayata adapte olmakta güçlük çektiklerini ve tekrar bu hayata geri döndüklerini gördük. Bireylerin bağımlılıklardan kurtulduktan sonra geçimlerini sağlayabilecekleri bir işe sahip olmaları önemli. Bu nedenle rehabilitasyon sürecinin ardından bu gençlere iş konusunda destek oluyoruz. Bunun yanında unlu mamuller projesini hayata geçirdik. Böylece uyuşturucu ile mücadele için kuracağımız derneğin giderlerini buradan sağlamaya karar verdik. İnşallah önümüzdeki dönemde bağımlılıktan kurtulan gençlerimize bu tesisimizde de iş vereceğiz."

Kansızoğlu, tesisin günlük 100 bin ekmek üretim kapasitesine sahip olduğunun altını çizdi.

Uyuşturucu ile mücadele derneğinin tüm giderlerinin unlu mamullerden elde edilen gelirle karşılandığını hatırlatan Kansızoğlu, "Bilindiği üzere tüm projelerde genelde finans bittikten sonra çalışma sonlandırılır. Burada kalıcı gelir oluşturulması ana fikirdi ve bunu gerçekleştirdik, şimdi bir rehabilitasyon merkezimiz oldu. Bu merkezde psikoloğumuz vasıtasıyla gençlere terapiler yapılıyor. Onların ihtiyaçları dahilinde merkezimizde eğitimler vererek iş bulmalarına yardımcı oluyoruz veya kendi işlerini kurmalarını sağlıyoruz. Bu şekilde birbirini tamamlayan bir sistem içerisinde çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Derneğin sorumlu psikoloğu Afra Sevde Çetin ise kapıdan içeriye giren her bağımlı bireyin anlayışla ve empati duygusuyla güler yüzle karşılandığını dile getirdi.

Uzun süre madde kullanmış bireylerin birçok sağlık problemiyle karşı karşıya bulunduğunu aktaran Çetin, "Biz burada bütün bunları değiştirerek hayatlarını geri kazandırmayı amaçlıyoruz. Bunun yanında fiziksel arınmanın yanı sıra manevi arınmayı da önemli buluyoruz. Bu kapsamda İl Müftülüğünün bağımlılık alanında manevi rehberlik eğitimi almış din görevlilerini de isteyen, buna ihtiyacı olduğunu belirten bağımlı bireylerimizle görüştürerek manevi gelişimlerini de sağlamayı amaçlıyoruz. Bunların hepsini yaparken onların sosyal hayata uyum sağlamasını çok önemsiyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol