İzmir'de lunaparktaki "kule asansör"ün halatı koptu: 3 yaralı
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İzmir'de lunaparktaki "kule asansör"ün halatı koptu: 3 yaralı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde lunaparktaki "kule asansör" adı verilen eğlence aracının halatının kopması sonucu bir kadın ve 2 kız çocuğu hafif yaralandı.

İzmir'de lunaparktaki
20.08.2020 17:53 | Son Güncelleme: 20.08.2020 18:28

İzmir'in Gaziemir ilçesinde lunaparktaki "kule asansör" adı verilen eğlence aracının halatının kopması sonucu bir kadın ve 2 kız çocuğu hafif yaralandı.

Sarnıç Mahallesi'ndeki lunaparka gelen aynı aileden Deniz Kaplan (25) ve yeğenleri Nisanur Altındağ ve İde Sena Ortaç (15), kuledeki 10 metre yükselerek hızla inen asansöre bindi.

Asansör, alçaldığı sırada halatınının kopması sonucu yaklaşık 2 metreden zemine düştü.

Asansörde bulunan kadın ve iki kız çocuğu, ambulansla Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların ayaktaki tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

"Üzgünüm, vicdan azabı çekiyorum"

Lunaparak işletmecisi Hakkı Yakut, gazetecilere yaptığı açıklamada, olay nedeniyle çok üzüldüklerini söyledi.

"Kule asansör"ü pandemiden hemen önce kiraladıklarını ve halatlarını değiştirdiklerini belirten Yakut, salgın nedeniyle yaklaşık 4 ay kapalı olan asansörü birkaç haftadır yeniden kullanmaya başladıklarını dile getirdi.

Yakut, şöyle konuştu:

"En son gelen müşterilerimizi bindirdik. 2 metreden aşağı düştü. 3 kişi vardı. İkisi ayakta tedavi edildi ancak birisini 'Belim ağrıyor.' dediği için hastaneye gönderdik. Ertesi gün velilerini aradığımda 'İkisinde bir şey yok, ayakta tedavi oldular, birinin belinde biraz rahatsızlığı vardı. Korse takıp evine gönderdiler.' diye söyledi. Bu cihaz bizim değil, bu saatten sonra paketleyip firmaya göndereceğiz. 2014'ten beri buradayız. Bu üzücü kaza yaşandı. Keşke olmasaydı. Üzgünüm, vicdan azabı çekiyorum."

"Başkalarının başına gelmesin"

Olayda yaralanan Deniz Kaplan'ın olay anında yanında olan eşi Mustafa Kaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada, lunaparkta bir süre oyuncaklara bindikten sonra tam çıkarken kule asansöre binmeye karar verdiklerini söyledi.

Küçük çocuğu olması nedeniyle kendisinin asansöre binmediğini anlatan Kaplan, şöyle konuştu:

"Ben çocuğumu salıncağa bindirdim. Arkamdan büyük bir gürültü geldi. Yanlarına gittiğimde ağlıyorlardı. Onlara yardımcı oldum. Halatın koptuğunu anladım. 3 ambulans geldi. Polisi aradık. Eşim ve yeğenleri bellerinde sıkıntı olduğu içi ambulansla hastaneye gittiler. Bel bölgelerinde ağrıları vardı. Birinin belinde 'kemik çökmesi var' dediler. Bu kadar ihmal olması da aşırı derece kötü."

Kaplan, şikayetçi olduklarını ifade ederek "İş yeri hala açık. Biz ucuz kurtulduk ama çocuğun bir tanesi 6 hafta yatacak. İyileşmezse ameliyat olacak. Çocuklar bize emanetti. Başkalarının başına gelmesin, daha kötü sonuçları da olabilirdi." dedi.

Kaynak: AA

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