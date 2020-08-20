İzmir'de lunapark oyuncağının halatı koptu: 3 yaralı
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İzmir'de lunapark oyuncağının halatı koptu: 3 yaralı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir lunaparkta kule asansör oyuncağının halatı koptu.

İzmir'de lunapark oyuncağının halatı koptu: 3 yaralı
20.08.2020 14:34 | Son Güncelleme: 20.08.2020 14:48

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir lunaparkta kule asansör oyuncağının halatı koptu. Yaklaşık 2 metrelik yükseklikten düşen 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz Salı akşamı Sarnıç Mahallesi'nde bulunan lunaparkta meydana geldi. İddiaya göre lunaparka gelen aynı aileden bir kadın ve 2 kız çocuğu, kule asansör adlı oyuncağa bindi. Oyuncakta vakit geçiren kadın ve 2 kız çocuğu, bir anda halatlardan birisinin kopması ile yaklaşık 2 metrelik yükseklikten asansörle aşağı düşerek hafif şekilde yaralandı. İşletme sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kadın ve 1 kız çocuğu ayakta tedavi olup taburcu edilirken, 1 kız çocuğunun belinde incinme oldu belirlendi. Kız çocuğu da tedavisinin ardından dinlenmesi için evine gönderildi.

"Üzgünüm, vicdan azabı çekiyorum"

Olayla ilgili açıklama yapan iş yeri sahibi Hakkı Yakut, üzgün olduğunu ve vicdan azabı çektiğini belirtti. Yakut, "En son gelen müşterilerimizi bindirdik. 2 metreden aşağı düştü. 3 kadın vardı. 2'si ayakta tedavi oldu ancak birisi belim ağrıyor dediği için hastaneye gönderdik. Ertesi gün velilerini aradığımda 'ikisinde bir şey yok, ayakta tedavi oldular, birinin belinde biraz rahatsızlığı vardı korse takıp evine gönderdiler' diye söylediler. Bu cihaz bizim değil, bu saatten sonra paketleyip firmaya göndereceğiz. 2014'den beri buradayız. Bu üzücü kaza yaşandı, keşke olmasaydı. Oldu üzgünüm, vicdan azabı çekiyorum. Benim esas amacım insanları eğlendirmek. İnsanları üzgün görünce kazalardan dolayı bu sefer rahatsız oluyorum. Keşke olmasaydı ama yapacak bir şey yok. Kardeşimize acil şifalar diliyorum. En kısa sürede iyileşmesini diliyorum" açıklamasında bulundu.

İş yeri sahibi Hakkı Yakut, yaralanan kişilerle sürekli olarak telefonla konuştuklarını ve yakın zamanda da evlerine ziyarete gideceğini aktardı. Kazanın teknik aksaklıktan dolayı meydana geldiğini öne süren iş yeri sahibi, cihazı kiraladıkları firmaya paketleyerek iade edeceğini sözlerine ekledi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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