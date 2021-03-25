İzmir'de lüks villa ilanlarıyla dolandırıcılık yapan şüpheliler yakayı ele verdi

İzmir'de internette yayımladıkları lüks villa ilanlarıyla çok sayıda kişiyi dolandıran ve para transferi için de kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilere yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı, zanlılardan 2'si tutuklandı.

İzmir'de internette yayımladıkları lüks villa ilanlarıyla çok sayıda kişiyi dolandıran ve para transferi için de kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilere yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı, zanlılardan 2'si tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bazı vatandaşların internette yayımlanan kiralık lüks villa ilanlarına başvurduğu, kira bedeli veya kapora ödeyerek dolandırıldıkları ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Araştırma sonucu gayrimenkul danışmanlığı şirketlerinin internetteki sayfalarını kopyalayarak çok düşük kiralama bedelleriyle sahte ilanlar yayımlayan kişilerin kendilerine ulaşanları tuzağa düşürdüğü belirlendi.

Son dönemde yeni tip koronavirüs sürecinde izole tatil yapmak isteyenlerin artmasıyla dolandırılan kişi sayısının da yükseldiği, yaklaşık 20 kişinin kapora veya kira bedeli yatırarak toplam 200 bin lira dolandırıldığı saptandı.

Paranın yatırılması sonrası kayıplara karışan zanlıların şebeke şeklinde örgütlendiği, para transferinin ise farklı kişilerin banka hesapları üzerinden sağlandığı belirlendi.

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, müştekilerin bin ile 20 bin lira arasında değişen kapora veya kira bedellerini yatırdıkları hesap numaralarını incelemeye aldı.

Paraları bankamatikten çeken ve tanınmamak için şapka takan kişiyi takibe alarak diğer şüphelilere ulaşan polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda şebekenin elebaşı olduğu iddia edilen M.K.Ö. (41) ile Ş.U. (30), T.Ş. (28) ve S.A'yı (29) gözaltına aldı.

Zanlılardan M.K.Ö ve Ş.U, sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kendisini "Komiser Kemal" diye tanıtmış

Soruşturmada aynı kişilerin benzer yöntemlerle daha önce de dolandırıcılık yaparak kayıplara karıştığı belirlendi.

"Komiser Kemal" lakabını kullanan M.K.Ö'nün eski mali müşavir olduğu ancak "görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında belgesinin iptal edildiği tespit edildi.

M.K.Ö'nün para transferi için banka hesaplarını kullandığı kişilere de "gizli bir operasyon kapsamında hesaplarına para yatacağı, bu paraya dokunmamalarını" söylediği, bu kişilere de bir miktar para verdiği belirlendi.

M.K.Ö'nün aracında yapılan aramada başka kişilere ait çok sayıda elektronik imza kaydının bulunduğu bellek kartı ve zorla imzalatıldığı değerlendirilen çok sayıda senet ele geçirildi.

S.A'nın ikametgahında da çok sayıda kredi kartı ile ev alım satımı için bastırılmış broşürler bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel