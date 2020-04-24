İzmir'de lösemi hastası Burak'a arkadaşlarından 23 Nisan sürprizi İzmir'de Bayraklı Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri, hastanede 50 gündür lösemi tedavisi gören arkadaşları için video hazırlayarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

İzmir'de Bayraklı Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri, hastanede 50 gündür lösemi tedavisi gören arkadaşları için video hazırlayarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Matematik öğretmenleri Zeynep Yılmaz'ın girişimleriyle hazırlanan videoda arkadaşları ve öğretmenleri, Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi onkoloji servisinde kalan Kaya'ya geçmiş olsun dileklerini iletti, özlemlerini dile getirdi.

Öğretmen Yılmaz da tedavi gören öğrencisinin bir an önce iyileşmesini istediklerini belirterek, "Kemoterapi döneminde öğrencimizin yanında olduğumuzu göstermek ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak amacıyla sınıf arkadaşlarıyla birlikte bir mesaj hazırladık. Kendisini çok seviyor bu süreçte güçlü olmasını ve bir an önce aramıza dönmesini istiyoruz. Nice 23 Nisanları Burak'la ve bütün öğrencilerimizle okulumuzda kutlayacağımız günlerin gelmesini umut ediyoruz." dedi.

Annesinin izlettiği videoyla mutlu olan Burak Kaya ise arkadaşlarına gönderdiği yazılı mesajında sevincini dile getirdi.

Kaynak: AA