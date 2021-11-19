İzmir'de Liman-İş'e üye işçilerin sendika üyeliğinden istifa ettirildiği iddiası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de Liman-İş'e üye işçilerin sendika üyeliğinden istifa ettirildiği iddiası

AA / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel
İzmir'de Liman-İş'e üye işçilerin sendika üyeliğinden istifa ettirildiği iddiası

Türkiye Liman, Deniz, Tersane ve Depo İşçileri Sendikası (Liman-İş), TCE Ege Konteyner Liman İşletmeleri'ndeki çalışanların baskı yoluyla sendika üyeliğinden istifa ettirildiğini bildirdi.

İZMİR (AA) - Türkiye Liman, Deniz, Tersane ve Depo İşçileri Sendikası (Liman-İş), TCE Ege Konteyner Liman İşletmeleri'ndeki çalışanların baskı yoluyla sendika üyeliğinden istifa ettirildiğini bildirdi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan TCE Ege Konteyner Liman İşletmelerinde çalışanların 2019 yılında sendikaya üye oldukları ve yetki belgesinin 5 Ekim'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kendilerine gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başlamadan önce 3 işçi haksız yere işten atıldı, görüşmeler başladıktan sonra da çalışanlar baskı yoluyla sendika üyeliğinden istifa ettirildi. İşveren yasalara aykırı davranarak suç işliyor. Sendika olarak tüm baskılara ve zorluklara rağmen işçilerin yanında olacağız."

Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! O anlar vatandaş kamerasında

Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! O anlar vatandaş kamerasında

 Evine gelen adamı öldüren Esra kendini böyle savundu: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım

Evine gelen adamı öldüren Esra kendini böyle savundu: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım

AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title