İzmir'de Liman-İş'e üye işçilerin sendika üyeliğinden istifa ettirildiği iddiası

İZMİR (AA) - Türkiye Liman, Deniz, Tersane ve Depo İşçileri Sendikası (Liman-İş), TCE Ege Konteyner Liman İşletmeleri'ndeki çalışanların baskı yoluyla sendika üyeliğinden istifa ettirildiğini bildirdi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan TCE Ege Konteyner Liman İşletmelerinde çalışanların 2019 yılında sendikaya üye oldukları ve yetki belgesinin 5 Ekim'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kendilerine gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başlamadan önce 3 işçi haksız yere işten atıldı, görüşmeler başladıktan sonra da çalışanlar baskı yoluyla sendika üyeliğinden istifa ettirildi. İşveren yasalara aykırı davranarak suç işliyor. Sendika olarak tüm baskılara ve zorluklara rağmen işçilerin yanında olacağız."

AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri

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